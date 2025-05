5人組ビジュアル系ロックバンドDIR EN GREY(ディル・アン・グレイ)が18日、香港のマクファーソンスタジアムでライブを行った。5月10日の台湾、香港2日間の計3公演をこなした「TOUR25 WHO IS THIS HELL FOR? [mode of VULGAR&Withering to death.]」OVERSEAS(ASIA)の最終日。台湾、香港の3公演ともにチケットは売り出し即完売の大人気だった。2003年(平15)にリリースしたメジャー4作目のアルバム「VULGAR」に収録された「CHILD