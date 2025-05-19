¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/19¡ÛÇµÌÚºä46¤¬5·î17Æü¡¦18Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼13¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¡ÖÇµÌÚºä4613th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×¤ò³«ºÅ¡£2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿18Æü¸ø±é¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢5´üÀ¸¤ÎÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÇÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¡¢ÈþµÓµ±¤¯°áÁõ»Ñ1|im{¢¡ÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¡ÖÇµÌÚºäÂç¹¥¤­¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×ºÇ¿·¶Ê38th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Í¡¼¥Ö¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç¡¢Æ±´ü¤Î°æ¾åÏÂ¤È¤È¤â¤ËW