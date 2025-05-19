¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/19¡ÛÇµÌÚºä46¤¬5·î17Æü¡¦18Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼13¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¡ÖÇµÌÚºä4613th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×¤ò³«ºÅ¡£2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿18Æü¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢4´üÀ¸¡¦ÅÄÂ¼¿¿Í¤¤¬3´üÀ¸¡¦µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¡¢ÈþµÓµ±¤¯°áÁõ»Ñ¢¡ÇµÌÚºä46¡¦6´üÀ¸¡¢½é¤Î¥Ð¥¹¥é¤Ç´¶¶Ë¤Þ¤ë6´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï2024Ç¯¤Î½Õ¤È²Æ¤Î2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢·×11¿Í¤¬¹ç³Ê¡£202