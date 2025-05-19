¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/19¡ÛÇµÌÚºä46¤¬5·î17Æü¡¦18Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼13¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¡ÖÇµÌÚºä4613th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×¤ò³«ºÅ¡£2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿18Æü¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢4´üÀ¸¤Î²ì´îÍÚ¹á¤È±óÆ£¤µ¤¯¤é¤¬2¿Í¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡£ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¡¢ÈþµÓµ±¤¯°áÁõ»Ñ¢¡²ì´îÍÚ¹á¡õ±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢¥Ð¥¹¥é¤Ç¡Ö¸ÉÆÈ·»Äï¡×ÈäÏªÆ±¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢ÎòÂå³Ú¶Ê¤ò¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡Ú