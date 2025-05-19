¡Ú¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¡×10´¬¡Û 5·î19Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§792±ß ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ½¸±Ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤Î10´¬¤ò5·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï792±ß¡£ ËÜºî¤Ï°ìÌë¸Â¤ê¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÉÕ¤­¹ç¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡È¥Õ¥êー¥À¥à¥Õ¥ì¥ó¥É¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË½÷¡¢Â¼ÅÄ¤ÈÍ§¹á¤Î¥ª¥È¥Ê¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏTV¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï270ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ 10´¬¤Ç