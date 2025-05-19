¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/19¡ÛÇµÌÚºä46¤¬5·î17Æü¡¦18Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼13¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¡ÖÇµÌÚºä4613th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×¤ò³«ºÅ¡£2Æü´Ö¤Ç·×11Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢·×107¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¡¢ÈþµÓµ±¤¯°áÁõ»Ñ¢¡ÇµÌÚºä46¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ð¥¹¥é³«ºÅÇµÌÚºä46¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼13¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¡ÖÇµÌÚºä46 13th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×¤¬5·î17Æü¡Á18Æü¡¢ÅìµþÅÔ¡¦Ì£