¸µ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎMF¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥°¥Ð¤Ï¡¢¸½ÌòÉüµ¢¤òÌÏº÷¤¹¤ëËµ¤é¡¢¼«¿È¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ØUNBREAKABLE¡Ù¤òÈ¯É½¡£Instagram¾å¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥Ý¥°¥Ð¤Ï2023Ç¯8·î¡¢¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤Ë¤è¤ê½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤¬11·î¤Ë²ò½ü¡£¥­¥ã¥ê¥¢¤Î½ªßá¤âÓñ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¹µÁÊ¤Î·ë²Ì¡¢Åö½é¤Î4Ç¯¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Ï18¥ö·î¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï¸ø¼°Àï¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·