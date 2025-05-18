¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ëÏÃ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Êº´Æ£Âç¼ù¡Ë º´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE/FANTASTICS¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï4·î´üÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥À¥á¥Þ¥Í¡ª ―¥À¥á¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹―¡Ù¤Î5·î25ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè6ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢º´Æ£¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤âÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½4Éô½êÂ°¤ÎÌµÌ¾½÷Í¥¡¦¾»»Þ¡Ê