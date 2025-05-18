18Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÆîÉô¤Î¥¬¥¶¶­³¦¶á¤¯¤Ç¿Ê¤à¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³Àï¼Ö¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï18Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ËÌÉô¤ÈÆîÉô¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÃÏ¾å¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ï17Æü¡¢Ãç²ð¹ñ¥«¥¿¡¼¥ë¤ÇÄäÀï¸ò¾Ä¤òºÆ³«¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¹¶·â¤ò¶¯²½¡£¸ò¾Ä¤Ë¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¹½¤¨¤Ç¡¢Èï³²³ÈÂç¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬3·îÃæ½Ü¤Ë