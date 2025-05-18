£¹Æü¡¢À¾°ÂÈêÎÓÇîÊª´Û¤òË¬¤ì¤¿¿Í¡¹¡£¡ÊÀ¾°Â¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íû°ìÇî¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ¾°Â5·î18Æü¡ÛÃæ¹ñð¡À¾¾Ê¤ÎÀ¾°ÂÈêÎÓÇîÊª´Û¤Ï18Æü¤Î¡Ö¹ñºÝÇîÊª´Û¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤ËÅ¸¼¨¤ò°ì¿·¤·¡¢Â¿¸µÅª¤ÊÆâÍÆ¤ÇÈêÀÐÊ¸²½¤Î±ü¿¼¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µì´Û¤ÎÌÌÀÑ¤Ï8ÀéÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ËÌÂ¦¥¨¥ê¥¢¤ÏÅ¸¼¨¤È¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍÑ¤ÎÌÌÀÑ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ3Ëü2ÀéÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£Å¸¼¨ÉÊ¤ÏÌó800ÅÀ¤«¤é2ÀéÅÀ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¡¢°ìÉô¤Ï½é¤á¤Æ°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡££±£²Æü¡¢ÀÐ¹ï¡Ö¾¼ÎÍÏ»½Ù¡×¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ëÍè