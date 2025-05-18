[5.18 ¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè34Àá](¥¢¥Ù¡¦¥ì¥ó¥¹¥È¥é¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó)¢¨21:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó]ÀèÈ¯GK 44 ¥¢¥ó¥É¥ê¥¢¥¹ ¥Î¥Ã¥Ú¡¼¥ÈDF 4 S. KerstenDF 11 ¥Þ¥Ã¥Ä ¥¯¡¼¥é¡¼¥ÈDF 28 H. PetrovDF 45 O. BraudeMF 8 L. BrouwersMF 14 L. SmansMF 16 M. LindayFW 20 J. TrenskowFW 24 M. LukovićFW 50 E. Gürbüz¹µ¤¨GK 13 M. van der HartGK 22 B. KlaverboerGK 23 J. BekkemaDF 2 D. HallD