¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ð¥ó¥¹ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¤È¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï18Æü¡¢Ë¬ÌäÀè¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£Æ±¹ñ¤Î¥¤¥¨¥ë¥Þ¡¼¥¯ÂçÅýÎÎÉÜÄ¹´±¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¡£