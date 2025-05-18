¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼ê¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡Ê45¡Ë¤¬ÂåÂÇ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡ÖGATE7¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤¬18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸Þ½½Íò»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÈºÇ¸å¤Î¶áÅ´Àï»Î¡É¤³¤Èºä¸ýÃÒÎ´»á¡Ê40¡Ë¤¬2½µÏ¢Â³¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ºä¸ý»á¤¬¶áÅ´»þÂå¤Ë°ìÈÖ¥­¥Ä¤«¤Ã¤¿Îý½¬¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê63¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£ÀÐ¶¶¤¬¿©