CHOCOLATE Inc.¤Ï5·î2Æü¡¢¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤Î¹ñ¡Ò¥È¥¥¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ó¤Ë½»¤à¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤È¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCONVERSE¡×¡Ê¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥Ð¥Ã¥°¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£ÄÌ¶Ð¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¤â¡ª¥È¡¼¥È¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢Á´8·¿¤òÅ¸³«SNS¤Ç¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï190Ëü¿Í¤ò±Û¤¨¡¢³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡£¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥ó¥¹¥ó¤Î»É½«