ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Ï£±£¶¡Á£±£¸Æü¤ËÁ´¹ñÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£º£Ç¯²Æ¤Î»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ÎµÄÀÊ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÊý¤¬¤è¤¤¤È»×¤¦¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¿Í¤Ï£µ£°¡ó¤Ç¡¢¡Ö»×¤¦¡×¤Î£³£¹¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£Á°²ó»²±¡ÁªÁ°¤Î£²£°£²£²Ç¯£µ·îÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»×¤¦¡×¤¬£µ£·¡ó¡¢¡Ö»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤¬£³£±¡ó¤Ç¡¢º£²ó¤ÏµÕÅ¾¤·¤¿¡£»²±¡Áª¤ÎÈæÎãÁªÅêÉ¼Àè¤Ï¡¢£±°Ì¤¬¼«Ì±¤Î£²£¶¡ó¡Êº£Ç¯£´·îÄ´ºº£²£·¡ó¡Ë¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ£±£´¡ó¡ÊÆ±£±£µ