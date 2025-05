MAXが18日、東京・昭和女子大人見記念講堂でデビュー30周年記念ツアー「MAX 30th LIVE CONTACT〜Ways To Go〜」初日公演を開催した。「Give me a Shake(2019mix)」「Ride on time」などの代表曲や最新曲「ALDEBARAN」など全25曲を披露。最後まで踊りっぱなしの激しいパフォーマンスで、1800人のファンに30年間の集大成を見せた。公演前に報道陣の取材に応じ、デビューから30年間の思い出を語った。97年の初の日本武道館公演やN