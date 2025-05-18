ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡á¥É¡¼¥Ï¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥É¡¼¥Ï¶¦Æ±¡ÛÂîµå¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¸Ä¿ÍÀïÂè2Æü¤Ï18Æü¡¢¥É¡¼¥Ï¤Ê¤É¤Ç³Æ¼ïÌÜ¤Î1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÃË»ÒÂè4¥·¡¼¥É¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤¬´Ú¹ñÁª¼ê¤Ë4¡½1¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£½÷»Ò¤Ï16ºÐ¤Ç½é½Ð¾ì¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¤ä¡¢2017Ç¯Âç²ñÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÊ¿ÌîÈþ±§¤¬2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Á°²ó3°Ì¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤â½çÅö¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤ÎÂçÆ£º»·î¡¢²£°æºéºùÁÈ¤äÄ¥ËÜÈþ¡¢ÌÚ¸¶ÈþÍªÁÈ