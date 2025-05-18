5·î18Æü¡¢ÉÍ¾¾¥¢¥êー¥Ê¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25¡×¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÂè2Àï¤¬³«ºÅ¡£Âè1Àï¤ËÇÔ¤ì¤¿Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥­¥ó¥°¥¹¡ÊÀ¾ÃÏ¶è1°Ì¡Ë¤¬¡¢»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ÊÃæÃÏ¶è1°Ì¡Ë¤Ë100－98¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥·¥êー¥º¤ÏÂè3Àï¤Ø¤È¤â¤Ä¤ì¤¿¡£ Î°µå¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤ÈÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ö¥­¥ó¥°¥¹¤Î¶¯¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È