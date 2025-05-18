¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/18¡ÛSUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤¬¡¢6·î9Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCK TO YOU¡Ù¤Î¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍò¡¦SUPER EIGHT¤é10Âå¤Î»Ñ¢¡²£»³Íµ¡¢¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿³Ú¶Ê²ò¶Ø ¡È¥í¥Ã¥¯¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²£»³ËÜ¿Í¤¬ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Á´11¶Ê¡Ê¶¦ÄÌ¼ýÏ¿¡Ë¤ò¼ýÏ¿¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢½ñ¤­²¼¤í¤·¤Î¿·¶Ê8¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢²áµî¤Ë²£»³¤¬ºî»ì¡¢°Â