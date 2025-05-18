SUPER EIGHT¤Î´Ý»³Î´Ê¿¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬17Æü¡¢¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¶â»Òº¹ÆþÅ¹¡Ù¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ°§»¢¤Ë¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¡¢»ûÈøæâ¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤é¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¡£¸ø³«Æü¤Ë¡È¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¡É¤òÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿´Ý»³¤µ¤ó¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶­¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é±Ç²è¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡Ö¤¢¤Î¡ÁËÍ¡¢ºòÆüÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è´Û¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£²ñ