5/19¡Ê·î¡Ë¡Á25¡ÊÆü¡Ë¤Î¡Ö¥é¥Ã¥­¡¼¥Ç¡¼¡×¤È¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤­Æü¡×¤Ï¡© ¸Þ½½Ï»ËÅÀ±¤â¤Ã¤Á¤£ÀèÀ¸´Æ½¤¡¢ËèÆü¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¡Ö¤ª¹ð¤²¡×¤òËè½µ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤â¤Ã¤Á¤£Àê¤¤¡×¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£🤝 ²´ÍÓºÂ¡§24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤½¤¦¡×²´ÍÓºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸±¿¤¬¡û¡£24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿Í¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÀ±²ó¤ê¤Ç¤¹¡£¸Ê¤ÎÈþ³Ø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´Ó¤­¤Þ¤·¤ç¤¦