Ý¯ºä46¤¬¡¢12th¥·¥ó¥°¥ë¤ò2025Ç¯6·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖMake or Break¡×¡£¸½ºß´©¹ÔÃæ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ã5th TOUR ¡ÈAddiction¡É¡ä¹­Åç¸ø±é¤Î2ÆüÌÜ¤Î½ª±é¸å¤Ë¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÇÆÍÇ¡¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2·î¤Ë¤Ï11th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUDAGAWA GENERATION¡×¡¢4·î¤Ë¤Ï2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖAddiction¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÝ¯ºä46¤Î¡¢2025Ç¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂÇ¤Á½Ð¤·¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢7·î9Æü¡¦10Æü¤Ë¤ÏËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë