¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¥¤¡¦¥ß¥¹¥¯¤¬¡¢65ºÐ¤Ë¤·¤ÆYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¡¢»äÀ¸³è¤Î°ìÉô¤ò½é¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÅß¥½¥Ê¡Ù¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¼«Âð¸ø³«¥¤¡¦¥ß¥¹¥¯¤Ï5·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¡¢½é²ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¼«Âð¤ò¸ø³«¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤¬Êë¤é¤¹µþµ¦Æ»¡¦¹­½£»Ô¡Ê¥­¥ç¥ó¥®¥É¡¦¥¯¥¡¥ó¥¸¥å¥·¡Ë¤Î°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò·Þ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½»½ê¤ò´Ö°ã¤¨¤ÆË¬¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤¬¡Ö¤¢