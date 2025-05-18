ÂÇÎ¨1³äÂæ¡Ä13»î¹ç¤ÇÂÇÅÀ¤Î¤Ê¤¤¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡ÚMLB¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ 11¡¼9 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È³°Ìî¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö7ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¡£7²ó¤Ë¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤¬¡¢8²ó¤Ë¤Ï°ìÂÇµÕÅ¾¤È¤Ê¤ë2»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÆó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢Èà¤ÏDFA¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¤À¡×¡Ö¤Ê¤¼µ¯ÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó