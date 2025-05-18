¢¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¦SkyRKB¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê18Æü¡¦Ê¡²¬¸©Ê¡²¬Íë»³GC¡á6489¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¾Þ¶âÁí³Û1²¯2ÀéËü±ß¡¢Í¥¾¡2160Ëü±ß¡¢½Ð¾ì53Áª¼ê¡á¥¢¥Þ2¡¢ÆÞ¤ê¡¢µ¤²¹20¡¦7ÅÙ¡¢À¾ËÌÀ¾¤ÎÉ÷3¡¦0¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°3049¿Í1ÂÇº¹¤òÄÉ¤¦ºÇ½ª18ÈÖ¡Ê¥Ñ¡¼5¡Ë¡£Ìó6¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤¿½Ö´Ö¡¢¿ÀÃ«¤½¤é¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö·ë¶É¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¡¢¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¥­¥ã¥Ç¥£¡¼¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ÆÌó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö¥¬