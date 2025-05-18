18Æü¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÂçÅýÎÎÁª·èÁªÅêÉ¼¤ÎÅêÉ¼¤ò¤¹¤ëÍ­¸¢¼Ô¡á¥Ö¥«¥ì¥¹¥È¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ö¥«¥ì¥¹¥È¶¦Æ±¡ÛÅì²¤¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ç18Æü¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÅýÎÎÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£4Æü¤ÎÂè1²óÅêÉ¼¤Ç1°Ì¤À¤Ã¤¿ÌîÅÞ¤Î¶Ë±¦À¯ÅÞ¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¿ÍÅý°ìÆ±ÌÁ¤Î¥·¥ß¥ª¥óÅÞ¼ó¡Ê38¡Ë¤È¡¢2°Ì¤ÎÌµ½êÂ°¤ÇÃæÆ»¤Î¼óÅÔ¥Ö¥«¥ì¥¹¥È¤Î¥À¥ó»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¤¬ÀÜÀï¤Î¾ðÀª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áªµó¤ÏºòÇ¯11·î¡¢Ë¢Ë÷¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶Ë±¦¤Ç¿Æ¥í¥·¥¢ÇÉ¤ÎÌµÌ¾¸õÊä¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥§¥¹¥¯»á¡Ê