¥Ð¡¼¥¬¡¼À¤³¦Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ½¸¤á¤é¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£½¸¤á¤é¤ì¤¿¥ï¥±¤Ï¡Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼ÆüËÜÍ½Áª¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù¤Ë·èÄê¡ªÂÀ°ì¤Ï¡¢¸¸¤Î¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤òµá¤á¤Æ¡¢ËÜ¾ì¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¼êºî¶È¤¬Â¿¤¯¡¢ºî¤ë¤Î¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦¤Ç¤ï¤º¤«¤·¤«ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¸¸¤Î¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¡£µ¢¹ñ¸å¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¥¤¥Á¤«¤éºîÀ®¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ËÜ¾ì¤ÈÆ±¤¸´Ä¶­¤ÎÆ¶·¢¤Ç½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢²¹ÅÙ11¡î¡¦¼¾