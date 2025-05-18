¹á¼è¿µ¸ã¡Ê48¡Ë¤¬17Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öwith MUSIC¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤¬Ä´¤Ù¤¿¹á¼èÂð¤Î¡ÈÅÔ»ÔÅÁÀâ¡É¤Ç¤¢¤ë¡Ö63¿ÍºÂ¤ì¤ë°Ø»Ò¤¬¤¢¤ë¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤¿¡£ÈÖÁÈ¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡Ö¹á¼è¿µ¸ã²È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ¡×¤È¤Î¹àÌÜ¤Ë¡Ö63¿ÍºÂ¤ì¤ë°Ø»Ò¤¬¤¢¤ë¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¤¤­¤ó¤°¾®Æ½±ÑÆó¡Ê48¡Ë¤¬¡Ö°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï63¿Í¤Î°Ø»Ò¤Ç¤¹¤è¡£¹á¼è¤µ¤ó¤¸¤ã¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£MC¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê38¡Ë¤«¤é¡Ö¤É¤ó¤Ê¤´»ö¾ð¤Ç