Image: G-SHOCK ¤É¤Ã¤Á¤â¥¿¥Õ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¹¥ÁêÀ­¡ª ¥¿¥Õ¤ÊÏÓ»þ·×¤Î¥«¥·¥ª¡ÖG-SHOCK¡×¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¥é¥Ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥µ¥ó¥À¥ë¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¡ÖCrocs¡Ê¥¯¥í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤â¡¢°Û¶È¼ï¥³¥é¥Ü¤¬¹¥¤­¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡£º£²ó¤³¤Î2¼Ò¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢°ìÌ£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥µ¥ó¥À¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£·¤¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¯G-SHOCK!?½é¥³¥é¥Ü¤Î¸ÂÄêÈÇ¡ÖG-Shock x Crocs Echo Wave¡×