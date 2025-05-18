¥Þ¥Ê¥Ó¥¹²½¾ÑÉÊ¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë20¡Á40Âå¤Î½÷À­¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö²ÖÊ´¡¦²«º½¡¦PM2.5¤Ë¤è¤ëÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£20¡Á40Âå¤Î½÷À­¤¬¹Í¤¨¤ë²ÖÊ´¡¦²«º½¡¦PM2.5¤Ë¤è¤ëÈ©¥È¥é¥Ö¥ëÂÐºö¤ÎÌÕÅÀ¤È¤Ï¡©²ÖÊ´¡¦²«º½¡¦PM2.5¤Ë¤è¤ëÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤­¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó6³ä¤¬¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¡×¡Ê21.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ê40.4¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤­¤¿¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤«¤æ¤ß¡×¡Ê71