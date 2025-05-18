18Æü¡¢V.LEAGUE MEN EAST¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò ÅìÃÏ¶è¡Ë¤ÎËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º¤Ï¡¢¥ê¥Ù¥í¤ÎÁ°ÅÄ¹¬µ×¡Ê24¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ Á°ÅÄ¤Ï¡¢Åìµþ³Ø·ÝÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¤Î2023Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»YS¤ØÆþÃÄ¡£ºßÀÒ2¥·ー¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿2024ー25¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢V¥êー¥°ÃË»Ò¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó20»î¹ç¤È¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·