¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¦£Ç£²¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢¤È¤³¤Ê¤á¡ËÀá´Ö¤ÎÁíÇä¾å¤Ï£·£²²¯£µ£¹£°£°Ëü£±£°£°±ß¡£ºòÇ¯¡ÊµÜÅç¡Ë¤Î£·£¹²¯£·£´£¶£´Ëü±ß¤ò£¶²¯±ß°Ê¾å¤â²¼²ó¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Î£¸£µ²¯±ß¤Ë¤â±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Íµ¤½÷»Ò¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤ëÇòÇ®¤ÎÀï¤¤¤Ë¤â¡¢ºÇ¶á¤ÎÊª²Á¹â¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë·Êµ¤ÉÔ°Â¤¬±Æ¤òÍî¤È¤·¤¿¤«¡£¤È¤³¤Ê¤á¥Ü¡¼¥È¤Î¶¥Áè¼¹¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ëµÜÅç´ð¹°´ÉÍý¼Ô¤Ï¡ÖÅö½é¤ÎÌÜÉ¸³Û¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·ÐºÑ´Ä¶­¤Î¤â¤È¤Ç¤ÎÇä¾å¤È¤·¤Æ¤ÏÉ¾