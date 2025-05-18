¡ÖÆüËÜ°ì¤À¤é¤·¤Ê¤¤¥­¥ã¥ó¥×½÷»Ò¡×¤È¤·¤ÆSNS¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥­¥ã¥ó¥×·ÏYouTuber¡¦¤¿¤Ë¤ê¤«¡ÊÃ«Íü²Ö¡Ë¤µ¤ó¤Î½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¡ÈÆüËÜ°ì¤À¤é¤·¤Ê¤¤¡É¥­¥ã¥ó¥×½÷»Ò 153cm ¤¿¤Ë¤ê¤« 1st ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø½µËö¤Õ¤¿¤ê¥­¥ã¥ó¥×¡Ù¡×¡Ê»£±Æ¡§Æ£ËÜÏÂÅµ¡¢ÀÇ¹þ¤ß1980±ß¡Ë¤¬½ÐÈÇ¼Òblueprint¤«¤é5·î31Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆþÍá¡õ¥µ¥¦¥Ê¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤àÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ«Íü²Ö¤µ¤ó¡Ê»£±Æ¡§Æ£ËÜÏÂÅµ¡Ë¤¿¤Ë¤ê¤«¤µ¤ó¤Ï2