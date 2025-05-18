½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷ 18ÆüÄ«¡¢È¬È¨Ê¿¤ÇÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ ¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÇ½Âå»Ô¤Î£´£°Âå¤ÎÃËÀ­²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£ÀçËÌ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï¸áÁ°£¸»þ¤´¤íÀçËÌ»ÔÅÄÂô¸Ð¶ÌÀî¤È¼¯³Ñ»ÔÈ¬È¨Ê¿¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÅÐ»³Æ»¤ò£±¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢£²Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤·½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹¤ª¤è¤½£±£í¤È¤ª¤è¤½£³£°£ã£í¤Î¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¡¢¿Æ¥°¥Þ