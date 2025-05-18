¡þNHKÇÕÂÎÁàºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯5·î18ÆüÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë1¡¦8ÅÀº¹¤Î1°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿²¬¿µÇ·½õ¡Ê21¡áÆÁ½§²ñ¡Ë¤Ï¡¢Å´ËÀ¤ÇÍî²¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶¶ËÜÂçµ±¡Ê23¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ò0¡¦2ÅÀ¤«¤ï¤·¤ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¡¢10·î¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¸Ä¿ÍÁí¹çÂåÉ½¤Ë·èÄê¡£Åìµþ¤È¥Ñ¥ê¤Î¸ÞÎØ¸Ä¿ÍÁí¹ç¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È2¿Í¤Î¹ë²ÚÉÛ¿Ø¤Ç¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£½é¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿²¬¤Ï¡ÖÏ¢ÇÆ¤ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Ï¤¦¤ì