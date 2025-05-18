¡Ø¥Ö¥ë¥Ù¤Ê»ä¤¬ÂçÍ¥¾¡¡Á´ª°ã¤¤½÷»ÒÂçÀ¸¤ÎËöÏ©¡Á¡Ù¡Ê¥ê¥¢¥³¥ß¡§¸¶ºî¡¢¥Þ¥¹¥Ï¥¿¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´5²ó¡Û¡Ø¥Ö¥ë¥Ù¤Ê»ä¤¬ÂçÍ¥¾¡¡Á´ª°ã¤¤½÷»ÒÂçÀ¸¤ÎËöÏ©¡Á¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¼«Ê¬¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤Ê¿ËÞ¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¡¦¤Þ¤æ¤Ï¡¢Èþ¿Í¤ÎÍ§¿Í¡¦Àé²Â¤ËÌ©¤«¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÀé²Â¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥Ö¥ë¥Ù¤À¤«¤é¡×¤¬¸ýÊÊ¤Ç¡¢±ó²ó¤·¤Ë¤Þ¤æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀé²Â¤ÏSNS¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤ë¤È¡¢¿Í¤ò¸«²¼¤¹¤è¤¦