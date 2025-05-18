¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡ß¡½1³ÚÅ·¡Ê18Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬±äÄ¹12²ó¤ÎËö¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£5¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢4·î14Æü°ÊÍè¤Î¾¡Î¨5³ä¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£ºÇÂç7¤Î¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤ò¾å¤²¡¢20Æü¤«¤é¤Ï3¡¦5º¹¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¼ó°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÅ¨ÃÏ¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤Ç3Ï¢Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÃù¶â¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤