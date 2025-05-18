Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¤¬ËÉ±Ò¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¾­´ý¤ÎÌ¾¿ÍÀï¤¬17Æü¤«¤éÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¾¡ÇÔ¤Ï18ÆüÌë·è¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ ±§º´¿ÀµÜ¤òÉñÂæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾­´ý¤ÎÌ¾¿ÍÀï7ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè4¶É¡£3Ï¢¾¡Ãæ¤ÇËÉ±Ò¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬Ä©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ 17Æü¤ÎÂÐ¶É¤ÏÆ±¤¸¶ÉÌÌ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡ÖÀéÆü¼ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á2ÆüÌÜ¤Î18Æü¤Ï¸áÁ°9»þ¤«¤éº¹¤·Ä¾¤·ÂÐ¶É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¢¡¼ÆÅÄ¿¿Î¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡ÖÂçÈ×²òÀâ²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ç