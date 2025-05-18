¥í¥¢¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖOURS7¡Ê¥¢¥ï¡¼¥º¥»¥Ö¥ó¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¥Í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¡¥ó¡ÖÎäµÑ¥×¥ì¡¼¥ÈÅëºÜ Neck Band Fan COOLING ¡Ê¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¡Ë¡×¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯5·î14Æü¤è¤ê¡¢¥¢¥¿¥é¥·¥¤¤â¤Î¤äÂÎ¸³¤Î±þ±ç¹ØÆþ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¤Ï5980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢Makuake¤Ç¤ÏºÇÂç25%OFF¤Î4980±ß¡ÊÀÇ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¡Ë¤«¤é¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£  