¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤ÎÁÍý¿Í¡¦²íÂë¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓ¤Ï³Î¤«¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Î¿ÆÍ§¡¦½¼Ç·¿Ê¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤·Ý¿Í¤Î¸µ¡¢°ú¤­äÆ¤êµ¤Ì£¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤ÎÄ´¤Ë¥°¥¤¥°¥¤°ú¤Ã¤Ñ¤é¤ì¤Æ¡¢ÎÁÍý¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤ËÄ©Àï¡ªÃË»Ò4¿ÍÁÈ¤ÎÎÁÍýÆ°²è¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ô¥â¥°¥·¥§¥¢¥­¥Ã¥Á¥ó¡Õ¤Ï¡¢¿Íµ¤ÎÁÍý²È¤äÍ­Ì¾¥·¥§¥Õ¤ÎÆ°²è¤¬¤Ò¤·¤á¤¯Æ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤ÇºÆÀ¸¿ô¤ò²Ô¤²¤ë¤Î¤«¡¼¡¼⁉¤¦¤ì¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë²íÂë¡£¤µ¤¢¡¢¥Ð¥º¤ê