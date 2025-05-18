¼¯»ùÅç»ÔÅ·Ê¸´Û¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç18Æü¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤òºÎ¼è¤¹¤ëÂÎ¸³²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Å·Ê¸´Û¤Î¥Þ¥ë¥ä¥¬ー¥Ç¥ó¥º¤Ç¤Ï¡¢13Ç¯Á°¤«¤é²°¾å¤Ç¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼«Á³´Ä¶­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¹¤Ê¤«¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ËèÇ¯¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤òºÎ¼è¤¹¤ëÂÎ¸³²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿Æ»Ò¤Ê¤É¤ª¤è¤½40¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢»ÔÆâ¤ÎÍÜËª²È¡¦¹âÌîÍµ»Ö¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÁãÈ¢¤«¤é¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤¬¤Ç¤Æ¤­¤¿¡ª¡× 15ËüÉ¤¤Î¥Ï¥Á¤¬½¸¤á¤¿¤ª¤è