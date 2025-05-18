¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£2nd¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë EXTRA Song¡ÖÎø°¦ÊÑ³Ê³èÍÑ¡×¤¬¡¢6·î28Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡ª Rain Tree¤¬5·î28Æü¥ê¥êー¥¹¤Î2nd¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡×¤È¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö3ÉÃ¥ëー¥ë¡×¤ò¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½éÈäÏª¤·¤¿¡£ Rain Tree¤Ï2023Ç¯4·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÈIDOL3.0 PROJECT ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÉºÇ½ª¿³ºº¤Ë»Ä¤Ã¤¿¸õÊä¼Ô¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢½©¸µ¹¯Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å&#1