12²ó¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1»àËþÎÝ¡¢ËÒ¸¶Âç¤¬±¦Á°¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ä¡£Êá¼êÅÄÃæµ®¡á¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¡¢Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¾¡Î¨¤ò5³ä¤ËÌá¤·¤¿¡£0¡½1¤Î¶å²ó¤ËÍÞ¤¨¤Î¥ª¥¹¥Ê¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢±äÄ¹½½Æó²ó1»àËþÎÝ¤«¤éËÒ¸¶Âç¤¬±¦Á°¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£³ÚÅ·¤Ïº£Ìî¤¬»Í»àµå¤ÇÁö¼Ô¤ò¤¿¤á¡¢ºÇ¸å¤ÏÀ¾³À¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£