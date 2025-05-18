¥µ¥à¥·¥Ã¥¯¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï5·î3Æü¡¢´Ú¹ñ¥¹¥­¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎSAM’U¡Ê¥µ¥ß¥å¡Ë¤ò¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤Î¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë¤Æ½é½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£ÏÃÂê¾¦ÉÊ¤ÏÌÓ·êÇº¤ß¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë2¼ïÆ±Å¸¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿K¤µ¤ó¡Ê&TEAM¡Ë¤Î¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Ö¡¼¥¹Á´ÂÎ¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¤»È