¤è¤¯¡Ö¡»¡»¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¡¼ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ë¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¸«»ö¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÍÊª¤ÎÏÃ¤ò¡¢É®¼Ô¤ÎÃÎ¿ÍS¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥Þ¤«¤é¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È »Ò¤É¤â¤Ï»ö¼Â¤ò½Ò¤Ù¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤Ø¥Þ¥¦¥ó¥ÈÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Í¾·×¤ËÃÑ¤ò¤«¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã