¸½ÃÏ»þ´Ö£µ·î17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ºÇ½ªÀá¤Ç¡¢º´Ìî³¤½®¤òÍÊ¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢ÆñÅ¨¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢£²¡Ý£²¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¾¡ÅÀ52¤Î£¶°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Íèµ¨¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºò²Æ¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿º´Ìî¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â£²¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê³¤³°½éÄ©Àï¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Á´34»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼