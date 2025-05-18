Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï£µ·î18Æü¡¢J£±Âè17Àá¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£¥¨¥ê¥½¥ó¤Î£²¥´¡¼¥ë¤Ç£²¡Ý£°¤Î²÷¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Àîºê¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤â£±ÅÀ¤¬±ó¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢67Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¥¨¥ê¥½¥ó¤¬»î¹ç¤òÆ°¤«¤¹¡£85Ê¬¤ËÀ¥ÀîÍ´Êå¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢º¸Â­¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤È¡¢88Ê¬¤Ë¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¥Õ¥é