¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹3¡½1À¾Éð¡Ê2025Ç¯5·î18Æü¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ¾Ã«¤¬4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢102µå¤ÎÇ®Åê¤Ç¤Î¥×¥í½é´°Åê¤Ç4¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¥×¥í3Ç¯ÌÜ¡¢ÄÌ»»37»î¹çÌÜ¤Ç¤Î½é´°Åê¡£½é²ó¤ËÅÏÉôÀ»¤ËÀèÀ©¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢2²ó°Ê¹ß¤Ï¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯¥¢¥¦¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢ÆñÅ¨¡¦¶ùÅÄ¤ËÅê¤²¾¡¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï1¡½1¤Î9²ó1»àËþÎÝ¤«¤éÂÀÅÄ¤Î²¡¤·½Ð¤·»àµå¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£