ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸Í¹¯»Ë¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤ò·»¤Ë»ý¤Ä¡¢½÷Í¥¤ÎÀ¥¸Í¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬18Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¹¯»Ë¤µ¤ó¤Ø¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö·»Ëå¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡ª¡×À¥¸Í¤µ¤ª¤ê¤ÈÀ¥¸Í¹¯»Ë¤Î¥·¥ó¥¯¥í2¥·¥ç¥Ã¥È·»¹¯»Ë¤µ¤ó¤¬¿Íº¹¤·»Ø¤ò¿°¤ËÅö¤Æ¤¿Âç·¿¹­¹ð¥Ñ¥Í¥ë¤ò¤Ð¤Ã¤¯¤Ë¡¢¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¡×¤ÈÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¹¯»Ë¤µ¤ó¤È¤Î¥·¥ó¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ï