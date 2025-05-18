ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÇºÇ¤â¿·¤·¤¤¶âÂô¡ÁÆØ²ì´Ö¡£ÅÓÃæ5±Ø¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢Í£°ì¡¢ºßÍèÀþ¤ÈÀÜÂ³¤¬¤Ê¤¤±Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö±ÛÁ°¤¿¤±¤Õ¡×±Ø¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¶á¤¤¿·´´Àþ±Ø2024Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿ËÌÎ¦¿·´´Àþ ¶âÂô¡ÁÆØ²ì´Ö¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾®¾¾¡¢²Ã²ì²¹Àô¡¢°²¸¶²¹Àô¡¢Ê¡°æ¡¢±ÛÁ°¤¿¤±¤Õ¤Î5±Ø¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏËÌÎ¦ËÜÀþ»þÂå¤ÎºßÍèÀþÆÃµÞ¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¡×¡Ö¤·¤é¤µ¤®¡×¤¬Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¼çÍ×±Ø¤Ð¤«¤ê¤Ç